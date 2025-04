Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe eingeschlagen + Schmierereien an Schule

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Scheibe eingeschlagen

In der Straße Afföllerwiesen schlugen Unbekannte eine Scheibe eines dort geparkten schwarzen Mitsubishi Lancer ein. Der etwa 350 Euro hohe Schaden entstand am Dienstag, 1- April, zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr. Aus dem Fahrzeug fehlte nichts, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Ebsdorfergrund- Ebsdorf: Schmierereien an Schule

Mehrere Zahlenkombinationen und Schriftzüge mit teils rassistischen und sexuellen Andeutungen hinterließen Unbekannte auf einem Schulhof in der Straße Leidenhöfer Hohl. Der etwa 250 Euro hohe Schaden entstand am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 28. März, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Der Staatsschutz der Polizei sucht Zeugen: Wem sind Personen auf dem Schulhof aufgefallen? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

