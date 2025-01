Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuerwehr rettet Frau und drei Katzen bei Zimmerbrand

Hannover (ots)

Aus bisher noch ungeklärter Ursache brach am Mittwochmorgen in einem Mehrfamilienhauses in der Straße Sure Wisch (Heideviertel) ein Brand im Eingangsbereich einer Wohnung aus. Um 07:02 Uhr bemerkte eine Nachbarin den Brandrauch uns setzte den Notruf ab.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war einer 45jährigen Bewohnerin der Weg über die Wohnungstreppe abgeschnitten und sie machte sich an einem obergeschossigen Fenster bemerkbar. Während zeitgleich zwei Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung in die Brandwohnung vorgingen, wurde die Frau mit Hilfe einer Drehleiter gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Die Einsatzkräfte konnten das brennende Mobiliar schnell löschen und kontrollierten anschließend die weiteren Zimmer. Hierbei fanden die Feuerwehrleute drei Katzen, die ebenfalls aus dem Gebäude gerettet wurden. Sie blieben unverletzt und kamen bei einer Bekannten unter. Die gerettete Bewohnerin kam, nachdem sie vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt worden war, mit einer Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein hannoversches Krankenhaus.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit zehn Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell