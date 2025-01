Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall PKW gegen Stadtbahn

Hannover (ots)

In der Regionsleitstelle Hannover ging gegen 11:10 Uhr die Meldung eines Verkehrsunfalls zwischen einem PKW und einer Stadtbahn auf der Stöckener Straße im Kreuzungsbereich Fuhse Straße ein. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Fahrerin des Fahrzeugs mit Einsatz von schwerem technischem Gerät aus ihrer Lage befreien. Aufgrund des Unfallmechanismus, der Schwere der Fahrzeugschäden und den Angaben der Fahrerin zu ihrem Gesundheitszustand entschieden sich die Einsatzkräfte in Absprache mit dem Rettungsdienst zu einer patientenschonenden Rettung. Hierzu wurde das Dach und die Fahrzeugtüren auf der Fahrerseite entfernt. Nach der medizinischen Versorgung an der Einsatzstelle durch den Rettungsdienst wurde die schwer verletzte Fahrerin zur weiteren Untersuchung in das Nordstadt Krankenhaus transportiert. Es gab trotz der eingeleiteten Notbremsung der Stadtbahn keine weiteren Verletzten in der Stadtbahn.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Hannover waren mit 6 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswache 2 für rund neunzig Minuten im Einsatz. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr derzeit keine Angaben machen. Zum Unfallhergang und zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell