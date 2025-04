Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Uhr entwendet + Als Bankmitarbeiter ausgegeben + Streit zwischen Auto- und Radfahrer + Dacia touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Uhr entwendet

Über den Balkon gelangten Diebe gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Rollwiesenweg. Zwischen Freitag, 28. März, 16 Uhr, und Montag, 13.25 Uhr, verursachten sie dabei einen geschätzt 2.000 Euro hohen Schaden und nahmen bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Herrenarmbanduhr im Wert von etwa 400 Euro an sich. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Als Bankmitarbeiter ausgegeben

Mehrere Telefonate nutzte ein Betrüger, um einen Senior davon zu überzeugen, ein Bankmitarbeiter zu sein und den Magnetstreifen seiner Bankkarte überprüfen zu müssen. Die Beharrlichkeit des Kriminellen zahlte sich aus, der Marburger übergab letztlich in der Schulstraße seine Bankkarte samt PIN an den Unbekannten. Nur weniger Minuten später brachte dieser die Karte zurück und überredete den Senior, ihm aufgrund von im Umlauf befindlichen Falschgeld sein Bargeld zur Überprüfung auszuhändigen. Er flüchtete mit 3.000 Euro. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte er kein Geld mit der Karte abgehoben. Der Mann kann nur grob beschrieben werden: Er ist etwa 180cm groß, hat ein "südländisches" Erscheinungsbild, eine sportliche Statur und spricht Deutsch ohne Akzent. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen am Montag, 31. März, zwischen 13.40 Uhr und 14.45 Uhr Verdächtiges in diesem Zusammenhang in der Schulstraße aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Cappel: Streit zwischen Auto- und Radfahrer

In der Umgehungsstraße eskalierte am Sonntag, 30. März, eine Auseinandersetzung zwischen einem 48-jährigen Autofahrer aus Biebertal und einem unbekannten Radfahrer, der in Begleitung einer Frau war. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten die beiden Männer in einen zunächst verbalen Streit. An der Ecke Umgehungsstraße/ Zimmerplatzweg schlug der Radfahrer gegen 12.15 Uhr den 48-Jährigen ins Gesicht und beleidigte ihn. Anschließend entfernten er und die Frau sich auf ihren Fahrrädern in Richtung Gisselberg. Der Mann war mit einem Liegerad unterwegs, hieß wahrscheinlich Bernd oder Bert und ist etwa 75 Jahre alt und 175 bis 180cm groß. Er hatte einen weißen Vollbart und trug einen grün-weißen Fahrradhelm mit Brille, eine graue Jacke mit orangefarbenem Verschluss und eine blaue Arbeiterhose. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zur beschriebenen Person (Telefonnummer 06421/4060).

Lahntal- Goßfelden: Dacia touchiert

Einen weißen Dacia Spring touchierte ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, 25. März. Vermutlich touchierte der unbekannte beim Rangieren zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr den in der Straße Scheidt geparkten Dacia. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den etwa 1.000 Euro hohen Schaden zu kümmern. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

