POL-MR: Frau beim Masturbieren angesehen + Tödlicher Verkehrsunfall + Erneut Diebe im Steinbruch + Unfallfluchten

Marburg: Frau beim Masturbieren angesehen

Eine 45-jährige Frau aus Marburg saß am Freitag, 21. März, auf einer Bank am Lahnradweg, etwa zwischen Wehrda und Afföller, als sie gegen 10.45 Uhr auf einen Mann einige Meter hinter sich aufmerksam wurde. Erst als sie sich zu ihm umdrehte bemerkte sie, dass er masturbierte und sie dabei ansah. Die Frau ging daraufhin weg und warnte noch eine Passantin mit Kind. Den Mann beschriebt sie als etwa 40 bis 60 Jahre alt und knapp über 170cm groß mit normaler Statur. Zur Kleidung ist nichts konkret bekannt. Der Mann hatte ein einfaches Mountainbike in grau/ schwarz dabei. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Wohratal- Halsdorf: Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 49 Jahre alter Mann aus Wohratal starb am Freitag, 28. März, in Folge eines Verkehrsunfalls. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 52-Jähriger aus Wohratal mit einem Ford Kleintransporter mit Anhänger die Auestraße aus der Ortsmitte kommend in Richtung B3. Gegen 9.05 Uhr bog er in Höhe der Kapelle nach links ab und kollidierte dabei mit dem auf der Auestraße entgegenkommenden 49-Jährigen, der auf einem Piaggio Motorrad unterwegs war. Der Piaggio-Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung der Fahrzeuge und Handys sowie Blutentnahmen an, zudem kam ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs an die Unfallstelle. Die Straße war bis 13.30 Uhr voll gesperrt. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Weimar- Niederweimar: Erneut Diebe im Steinbruch

Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Diebstahls, nachdem Diebe auf dem Steinbruchgelände in der Straße Am Weinberg versuchten, in einen Hublader zu gelangen. Zudem hebelten sie zwischen Mittwoch, 26. März, 12 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, einen Holzschuppen auf. Offenbar flüchteten sie ohne Diebesgut. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf- Wallau: Verteilerkasten beschädigt

Der Spurenlage zufolge entstand durch einen Unfall ein etwa 2.500 Euro hoher Schaden an einem Verteilerkasten, der an der Kreuzung Fritz-Krämer-Straße/ Am Riegelacker steht. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, den Zeugen am Donnerstag, 27. März, feststellten. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg- Ginseldorf: Spontaner Spurwechsel führte zu Unfall

Ein unbekannter LKW-Fahrer befuhr am Mittwoch, 26. März, die B62 von Göttingen kommend in Richtung B3/ B62 nach Kassel/ Stadtallendorf. Kurz vor dem Abzweig B3/ B62 entschied sich der unbekannte Fahrer noch spontan, doch auf die B3 aufzufahren und überquerte dafür wohl zwei durchgezogene Linien. Zudem übersah er einen VW und einen dahinter fahrenden Mercedes-Benz, die sich bereits auf dem Fahrstreifen befanden. Durch den LKW musste der 71-jähriger Hanauer im VW stark bremsen, was der 26-jährige Mercedes-Fahrer aus Wetter zu spät bemerkte und auf den VW auffuhr. Dabei verletzte er sich leicht und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. An den beiden PKW entstand jeweils ein geschätzt 5.000 Euro hoher Schaden.

