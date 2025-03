Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Türen und Fenster im Steinbruch zerstört + Container aufgebrochen + Bauschaum in Auspuff und Kühlergrill + Versuchter Einbruch in Kneipe + Zigaretten geklaut + und mehr

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar- Niederweimar: Türen und Fenster im Steinbruch zerstört

Türen, Fenster und bereits bearbeitete Steine zerstörten Unbekannte, die zwischen Freitag, 21. März, 14 Uhr, und Dienstag, 25. März, 6.55 Uhr, das Gelände des Steinbruchs in der Straße Am Weinberg betraten. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 15.000 Euro. Zudem entwendeten die Unbekannten noch Werkzeug im Wert von etwa 50 Euro. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Container aufgebrochen

In der Sonnenblickallee brachen Diebe einen Container auf, der zur Baustelle auf dem Parkplatz gegenüber der Friedrich-Ebert-Straße gehört. Zwischen Montag, 24. März, 16 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, richteten sie dabei einen etwa 150 Euro hohen Schaden an und entwendeten unter anderem Werkzeug und eine Verdichtungsramme im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Ockershausen: Bauschaum in Auspuff und Kühlergrill

Ein geschätzt 2.000 Euro hoher Schaden entstand an einem silberfarbenen Renault, da Unbekannte Bauschaum in den Auspuff und Kühlergrill sprühten. Die Sachbeschädigung ereignete sich in der Nacht auf Dienstag, 25. März, zwischen 22 Uhr und 8.15 Uhr in der Stephan-Niderehe-Straße. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Marburg: Versuchter Einbruch in Kneipe

Einen etwa 200 Euro hohem Schaden an der Eingangstür sowie am Briefkasten hinterließen Diebe, die in der Nacht auf Dienstag, 25. März, zwischen 0.10 Uhr und 19.50 Uhr offenbar versuchten, in die Kneipe im Wehrdauer Weg einzubrechen, aber letztlich scheiterten. Die Kripo in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Wetter: Zigaretten geklaut

Diebe brachen am Dienstag, 25. März, gewaltsam in den Rewe-Markt in der Straße An der Bleiche ein und entwendeten etliche Packungen Zigaretten. Gegen 0.55 Uhr schlugen die drei Männer die Tür ein und verursachten damit einen etwa 10.000 Euro hohen Schaden. Innerhalb weniger Minuten nahmen sie Zigaretten im Wert von etwa 12.000 Euro an sich und flüchteten. Alle drei Männer sind etwa 175 bis 180cm groß. Sie trugen schwarze Maskierungen und schwarze Handschuhe. Zwei von ihnen hatten jeweils eine schwarze Jacke, eine blaue Hose und schwarze Schuhe an. Der dritte trug eine schwarze Jogginghose und schwarz-weiße Turnschuhe. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wer hat zur Tatzeit die Personen gesehen und kann die Beschreibung ergänzen? Wem ist ein Fahrzeug aufgefallen, das in diesem Zusammenhang von Bedeutung sein könnte? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Exhibitionist

In der Straße Am Krekel stand am Montag, 24. März, ein Mann zwischen dem Ärztegebäude/ Fitnessstudio und dem GTÜ-Parkplatz und masturbierte. Zwei Frauen sahen gegen 22 Uhr den Mann, der letztlich in Richtung Fitnessstudio davon ging. Er ist etwa 50 Jahre alt, 180cm groß und hellhäutig. Er hat helle Haare, die etwas länger und gewellt sind. Er trug eine dünne Jacke mit farblich abgesetzten Ärmeln, eine Jeans und hatte einen Rucksack dabei. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen bittet um weitere Hinweise zur Person (Telefonnummer06421/4060).

Gladenbach- Weidenhausen: 62-Jährige nach Unfall gestorben

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntag, 16. März, ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bischoffen auf der B255 von Herborn nach Gladenbach nach links in den Gegenverkehr. Dabei kam es gegen 13.15 Uhr zum Frontalzusammenstoß mit einem in Richtung Herborn fahrenden VW, den ein 63-Jähriger aus Aßlar fuhr. Eine 62-Jährige aus Aßlar befand sich ebenfalls im VW. Alle Personen wurden durch die Kollision schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog die 62-Jähirge in eine Klinik. Die Straße war für etwa vier Stunden voll gesperrt, ein Unfallgutachter kam zum Einsatz. Beide Fahrzeugen mussten stark beschädigt abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich geschätzt auf insgesamt etwa 60.000 Euro. Inzwischen wurde bekannt, dass die 62-Jährige diese Woche im Krankenhaus gestorben ist. Zeugen des Unfalls, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Biedenkopf zu wenden (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Mercedes touchiert

Eine schwarze Mercedes C-Klasse touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Straße Ketzerbach. Dort stand der Mercedes seit Montag, 24. März, 18 Uhr. Am Folgetag gegen 8 Uhr stellte die Halterin den etwa 2.000 Euro hohen Schaden fest, um den sich der Verursacher nicht weiter gekümmert hatte. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Müllfahrzeug überholt, Mercedes touchiert

Ein unbekannter Fahrer eines blauen Kleinwagens überholte am Dienstag, 25. März, in der Frankfurter Straße, in der Nähe der Kreuzung Schwanallee, ein Müllfahrzeug und touchierte dabei gegen 10.05 Uhr einen entgegenkommenden Mercedes. Anstatt sich um den etwa 550 Euro hohen Schaden am Mercedes zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter in Richtung der Straße Am Grün. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen VB-L 1906, das so jedoch nicht registriert ist. An dem blauen PKW könnte sich aber ein sehr ähnliches Nummernschild befinden. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060.

Biedenkopf: Audi touchiert

In der Straße Markplatz touchierte ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, 25. März, einen grauen Audi Q2, der dort zwischen 12.20 Uhr und 13.10 Uhr geparkt statt. Ohne sich um den etwa 3.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Amöneburg: Spiegelunfall- wer ist zu weit links gefahren?

Ein gelber und ein weißer VW Transporter stießen am Donnerstag, 27. März, mit dem jeweils linken Außenspiegel gegeneinander, als die die L3048 zwischen Roßdorf und der Einmündung zur L3088 in entgegengesetzte Richtungen befuhren. Die beiden Fahrer, ein 23-Jährige raus Aßlar und ein 70-Jähriger aus Rauschenberg, geben beide an, ordnungsgemäß gefahren zu sein. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gegen 8.40 Uhr gesehen haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell