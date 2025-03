Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hakenkreuz in Schaufensterscheibe + Ford beim Ruheforst touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Hakenkreuz in Schaufensterscheibe

In die Schaufensterscheibe einer türkischen Bäckerei in der Straße Neustadt ritzten Unbekannte ein Hakenkreuz. Der etwa 1.000 Euro hohe Schaden entstand zwischen Samstag, 22. März, 19 Uhr, und Montag, 6 Uhr. Der polizeiliche Staatsschutz sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Oberweimar: Ford beim Ruheforst touchiert

Auf dem Ruheforst-Parkplatz in der Straße Germershausen touchierte am Samstag, 22. März, ein unbekannter Autofahrer einen grauen Ford Fusion, der dort zwischen 15.55 Uhr und 16.10 Uhr geparkt stand. Am etwa 500 Euro hohen Unfallschaden befand sich auch roter Lack, der wahrscheinlich vom verursachenden Fahrzeug stammt. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Marburger Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

