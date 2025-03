Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Bereits am Mittwoch, dem 12.03.2025, in der Zeit zwischen 11:50 Uhr - 13:20 Uhr parkte eine 45-jährige PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Büro- und Ärztehauses in der Iggelheimer Straße. In diesem Zeitraum wurde ihr PKW, ein dunkles Cabrio der Marke Audi, durch ein unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Schaden wird auf eine niedrige, vierstellige Summe geschätzt.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall auf dem Parkplatz des Cura Center geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

