Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin verstirbt einige Tage nach Unfall

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Ein Unfall auf dem Parkplatz einer Seniorenresidenz in der Detmolder Straße vom vergangenen Mittwoch (05.03.) beschäftigt aktuell das Verkehrskommissariats in Bad Oeynhausen. Eine beteiligte Fußgängerin ist einige Tage nach dem Unfall verstorben. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen des Geschehens.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr am Mittwochvormittag gegen 10:15 Uhr ein Senior auf dem Gelände der Residenz mit seinem Toyota rückwärts aus einer Parklücke heraus. Hierbei vernahm der 87-Jährige plötzlich in seinem Außenspiegel, dass eine Frau am Fahrzeugheck zu Boden ging. Der Mann stoppte sein Auto sofort. Da sie 92-jährige Fußgängerin leichte Schürfwunden aufwies, alarmierte man die Rettungskräfte. Aufgrund des hohen Alters der Gestürzten verbrachte man sie vorsorglich ins Krankenhaus Bad Oeynhausen. Im Rahmen nachfolgender Ermittlungen erfuhren die Beamten, dass die Frau in der Folge verstorben ist.

Da das beteiligte Auto keine Beschädigungen aufwies, ist derzeit auch fraglich, ob es zu einer Berührung des Fahrzeugs mit der Fußgängerin kam. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei.

