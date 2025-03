Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pfefferspray in Schule versprüht

Petershagen (ots)

(TB) Mutmaßlich in der Schule versprühtes Pfefferspray sorgte am Mittwochmittag für einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz an der Sekundarschule in Petershagen. Glücklicherweise zog sich keiner schwere Verletzungen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge meldeten sich gegen 12:00 Uhr erste Schülerinnen und Schüler mit Atemwegsproblemen. Schnell kam der Verdacht auf, dass es sich um ausgebrachtes Pfefferspray oder eine ähnliche Substanz handelte. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr trafen kurze Zeit nach der Alarmierung vor Ort ein. Hier hatten sich die Betroffenen bereits auf dem Schulhof versammelt. Bereits eine dreiviertel Stunde später gab die Feuerwehr das Schulgebäude wieder frei, sodass der Unterrichtsbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Ein Notarzt sowie Rettungswagenbesatzungen nahmen die Betroffenen in Augenschein. Insgesamt wurden 71 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer behandelt. Zwei (12 und 15) von ihnen wurden wegen Atemwegsbeschweren vorsorglich dem Klinikum Minden zugeführt. Gegen 14:30 Uhr war der Einsatz beendet. Der Verursacher konnte bisher nicht ermittelt werden.

