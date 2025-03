Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Nach Unfall mit Verletzten geflüchtet + Windschutzscheibe beschädigt + Scheibe eingeschlagen + Stahlrohe auf Sportplatz beschädigt + Beim Vorbeifahren touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar- Wolfshausen: Nach Unfall mit Verletzten geflüchtet

Auf der B3 in Richtung Marburg kam es am Montag, 31. März, gegen 11.20 Uhr zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Ersten Ermittlungen zufolge übersah ein 45-jähriger Gießener im Suzuki beim Spurwechsel einen Audi und touchierte diesen. Der Audi geriet dadurch von der linken auf die rechte Spur und stieß dort gegen einen Toyota. Im Weiteren Verlauf überschlug sich der Audi und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 43-jährige Fahrer kam mit vermutlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ebenso der 78-jährige Toyota-Fahrer und seine 73-jährige Mitfahrerin. Der Suzuki-Fahrer flüchtete vom Unfallort. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte er im Marburger Innenstadtbereich in der Wilhelm-Röpke-Straße durch die Polizei gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Er war unverletzt, jedoch alkoholisiert. Der Atemalkoholtest zeigte über zwei Promille an. Er kam für weitere Maßnahmen vorübergehend mit zur Polizeistation. Der Audi und der Toyota mussten abgeschleppt werden, die B3 war in nördliche Richtung bis etwa 13 Uhr gesperrt.

Marburg: Windschutzscheibe beschädigt

Vermutlich durch einen Schlag entstanden mehrere Risse in einer Windschutzscheibe eines schwarzen Ford Mondeo, der in der Straße Am Schlag geparkt stand. Der etwa 250 Euro hohe Schaden entstand am Freitag, 28. März, zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr. Die Polizei in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Scheibe eingeschlagen

Diebe schlugen eine Scheibe eines schwarzen BMW X6 ein, gelangten danach aber wohl nicht in das Fahrzeuginnere. Dadurch flüchteten sie in der Nacht auf Sonntag, 30. März, zwischen 21.15 Uhr und 5.40 Uhr ohne Diebesgut und hinterließen einen geschätzt 500 Euro hohen Schaden. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Neustadt- Megsberg: Stahlrohe auf Sportplatz beschädigt

Unbekannte beschädigten die als Begrenzung des Fußballfelds dienenden Stahlrohre auf dem Sportplatz in der Straße Zum Engelhain. Der vermutlich mehrere hundert Euro hohe Schaden entstand am Sonntag, 30. März, zwischen 3 Uhr und 7 Uhr. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Beim Vorbeifahren touchiert

Ein unbekannter Mann in einem dunklen VW befuhr am Samstag, 29. März, den Hermann-Bauer-Weg aus Richtung Spiegelslustturm kommend. Die Fahrerin eines grauen Ford Fiesta befuhr die Gegenrichtung und hielt rechts an, um den VW in der schmalen Straße passieren zu lassen. Dabei kam es gegen 13.55 Uhr zu einer Berührung der Fahrzeuge, wodurch am Ford ein etwa 300 Euro hoher Schaden entstand. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der VW-Fahrer. Er wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt mit kurzen, dunklen Haaren und einer Brille beschrieben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

