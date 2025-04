Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Freiburger Jugendhaus entwenden Computer, Motorroller in Stade entwendet

Stade (ots)

1. Einbrecher in Freiburger Jugendhaus entwenden Computer

Bisher unbekannte Einbrecher sind über Ostern zwischen Freitag, den 18.04., 12:00 h und Dienstag, den 22.04., 15:10 h in Freiburg in der Allwördener Straße auf das Gelände des dortigen Jugendhauses gelangt und haben eine Scheibe zum Büroraum eingeworfen. So konnten der oder die Täter dann in das Innere einsteigen und zwei Computer entwenden. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

2. Motorroller in Stade entwendet

Drei bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht gegen 00:50 in Stade in der Hospitalstraße einen dort abgeschlossen abgestellten Motorroller geknackt und anschließend entwendet. Der silberne Roller der Marke AgM Motors hat das Kennzeichen 847VGF und stellt einen Wert von ca. 300 Euro dar.

Hinweise auf die Rollerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell