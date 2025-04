Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und gelangen so ins Haus - Bargeld und Mobiltelefon entwendet, Auto in Stade aufgebrochen

Stade (ots)

1. Unbekannte geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und gelangen so ins Haus - Bargeld und Mobiltelefon entwendet

Am Dienstag, den 15.04. haben sich zwischen 09:00 h und 12:00 h zwei bisher unbekannte Täter in Stade im Richeyweg an ein dortiges Mehrfamilienhaus begeben, bei einer Wohnung geklingelt und sich als Telekommitarbeiter ausgeben. Während der eine der Täter den 70-jährigen Wohnungsinhaber auf dem Flur ablenkte, konnte sich der zweite Unbekannte in die Wohnung schleichen und dort dann mehrere hundert Euro Bargeld und ein altes Mobiltelefon entwenden. Der angerichtete Schaden dürfte sich hier auf mehrere hundert Euro belaufen. Nach der gleichen Masche haben vermutlich dieselben Unbekannten dann gegen 18:00 h in der Innenstadt in der Rosenstraße bei einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geklingelt und sich als "Telekom - Netzwechsel" ausgegeben. Hier kam der Bewohnerin das aber merkwürdig vor und die Tür wurde nicht geöffnet. Die Unbekannten entfernten sich dann ohne ins Haus gelassen zu werden.

Die Polizei warn nun erneut vor solchen Einschleichdieben, die unter Angaben von falschen Identitäten oder Auftraggebern versuchen, in Wohnungen und Häuser zu gelangen um dort dann Diebstähle zu begehen.

"Lassen sie keine fremden Unbekannten herein. Vergewissern sie sich vor der Tür von er Rechtmäßigkeit der Aufträge indem sie bei den Firmen oder Behörden zurückrufen oder informieren sie sofort die Polizei, auch unter Notruf 110, damit eine Kontrolle erfolgen kann."

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Stader Polizei unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

2. Auto in Stade aufgebrochen

Am gestrigen Mittwoch, den 16.04. haben Unbekannte in der Zeit zwischen 07:15 h und 14:30 h in Stade in der Eisenbahnstraße bei einem dort geparkten VW Golf ein Fenster eingeschlagen und dann eine Autotür geöffnet. Bei der anschließenden Durchsuchung des Innenraums konnte der Autoknacker dann ein Mobiltelfon und eine Geldbörse erbeuten. Das Telefon und die Börse wurden später in einem Mülleimer auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Stade wieder aufgefunden, es fehlten daraus dann aber das Bargeld und eine Bankkarte. Der angerichtete Schaden dürfte sich hier auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell