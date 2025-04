Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte geben sich als Trödelhändler aus und können sich so in Häuser einschleichen - Schmuck erbeutet

Stade (ots)

Am gestrigen Montag zwischen 10:20 h und 15:30 h ist es in Stade und Himmelpforten zu vier Einschleichdiebstählen gekommen, für die die Polizei jetzt Zeugen sucht.

In der Lilienthalstraße, in der Straße Kaisereichen und in der Graf-Lüder-Straße sowie in Himmelpforten im Ahornweg hat sich jeweils ein Unbekannter bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern geklingelt und angegeben, Trödel ankaufen zu wollen.

Die gutgläubigen Geschädigten hatten den Mann dann jeweils in ihre Häuser gelassen, um ihnen Ware anzubieten.

Dieser nutzte dort unbeobachtete Momente um die Zimmer zu durchsuchen und dann an allen vier Tatorten Schmuckschatullen mit Inhalt im Gesamtwert von mehreren tausend Euro zu erbeuten. Anschließend entfernten sich der Täter mit seiner Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wurde als ca. 165 bis 175 cm groß und kräftig beschrieben. Er war ca. Mitte 30 bis 40 Jahre alt und trug zur Tatzeit blaue Jeans und ein blaues Oberteil bzw. einen blauen Overall.

Die Polizei warnt erneut davor, Unbekannte ins Haus oder in die Wohnung zu lassen.

"Fertigen Sie diese an der Haustür ab und lassen sie sich nicht überreden - im Zweifelsfall informieren sie sofort die Polizei auch unter Notruf 110 damit die Personen einer Kontrolle unterzogen werden können" rät Polizeisprecher Rainer Bohmbach

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Einschleichdiebstählen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Stade unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

