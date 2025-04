Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Buxtehuder Lagerhallen ein - zuvor entwendeter Anhänger zum Abtransport der Beute verwendet, Einbrecher in Drochtersen, Raserin in Stader Innenstadt erwischt

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Buxtehuder Lagerhallen ein und entwenden mehrere Baumaschinen - zuvor entwendeter Anhänger zum Abtransport verwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind vier bisher unbekannte Täter in Buxtehude in der Felix-Wankel-Straße über einen Zaun auf ein Betriebsgelände mit mehreren Lagerhallen gelangt und haben hier die jeweiligen Hallentüren aufgehebelt. Aus dem Inneren und einem Firmenfahrzeug auf dem Gelände konnten der oder die Täter dann mehrere Baumaschinen entwenden. Zum Abtransport haben die Täter dann einen Anhänger genutzt, den sie vorher vermutlich in der Zeit zwischen 00:30 h und 00:40 h in Buxtehude im Alten Postweg von einem dortigen Parkstreifen entwendet hatten, nach das Anhängerschloss aufgebrochen werden konnte. Der PKW-Anhänger der Marke KOCH hat eine auffällig Plane mit dem Schriftzug einer Versicherungsagentur aus Buxtehude und das Kennzeichen STD-AW 555. Dieser wurde zwischenzeitlich am Samstag in Hamburg-Harburg in der Hannoverschen Straße auf einem dortigen Firmenparkplatz wieder aufgefunden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder die Hinweise auf die Verwendung des Anhängers geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

2. Einbrecher in Wohnung in Drochtersen

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen kurz nach 03:00 h nach dem Aufhebeln von Außenjalousien und eines Fensters in das Innere einer Wohnung in Drochtersen in der Deneckenstraße eingestiegen und haben das dahinterliegende Wohnzimmer durchsucht. Mit Zigaretten als Beute konnten der oder die Einbrecher dann unerkannt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf über hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

3. Raserin in Stader Innenstadt erwischt

Am Freitag, den 11.04. fiel einer Streifenwagenbesatzung in Stade in der Glückstädter Straße ein rotes Mercedes-Cabrio mit HH-Kennzeichen auf, dass offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit und starken Beschleunigungsaktionen unterwegs war. Die Beamten konnten dem Fahrzeug dann über die Hansestraße, Freiburger Straße, Salztorswall bis in die Wallstraße folgen. Dabei fuhr die Autofahrerin immer wieder nach roten Ampeln mit Vollgas an und mit erheblicher zu hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt. Teilweise konnten hier Geschwindigkeiten von 100 km/h abgelesen werden. Nachdem der PKW in Höhe der Inselstraße einen vor ihm fahrendes Auto über den Abbiegestreifen und eine Sperrfläche überholt und dabei beinahe die Kontrolle verloren hatte, konnten die Beamten das Fahrzeug schließlich stoppen. Die 20-Jährige Autofahrerin aus Schneverdingen wurde überprüft und darüber belehrt, dass nun gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen verbotenem Kfz-Rennen sowie der Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit eingeleitet wird. Ihr Nachweis der Fahrtberechtigung wurde vorläufig sichergestellt und die zuständige Führerscheinstelle informiert. Sie muss nun mit entsprechenden Sanktionen in ihrer noch laufenden Führerscheinprobezeit rechnen. Immer wieder kommt es im Stader Innenstadtring und in der Hansestraße zu derartigen Rasereien von oft hochmotorisierten und entsprechend lauten Fahrzeugen. Hier wird die Polizei in Zukunft konsequent gegen die Art von Auto-Poserei vorgehen.

