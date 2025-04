Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Toyota in Buxtehude entwendet, Anrufe von falschen Polizeibeamten/Schockanrufe - evtl. Übergabe von Wertgegenständen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Stade (ots)

1. Toyota in Buxtehude entwendet

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht zwischen 20:30 h und 06:30 h in Buxtehude im Kälberweideweg einen dort auf einem Grundstück abgestellten schwarzen Toyota Yaris Cross geknackt und anschließend entwendet. Das SUV hat das Kennzeichen STD-EE 333 und stellt einen Wert von ca. 25.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Anrufe von falschen Polizeibeamten/Schockanrufe - evtl. Übergabe von Wertgegenständen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

In der letzten Zeit häufen sich wieder die Anrufe von "falschen Polizeibeamten" oder ähnlichen Personen, die vorgeben, dass Angehörige in Strafverfahren verwickelt wären und nun dafür eine Kaution zu zahlen wäre bzw. in laufenden Verfahren, die Polizei und die Staatsanwaltschaft Geld oder Wertgegenstände überprüfen müsste. In der überwiegenden Zahl der Fälle, fallen die meist älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger auf diese hinlänglich bekannten Maschen nicht mehr herein und beenden einfach die Gespräche. Hin und wieder kommt es aber trotzdem vor, dass die Täter erfolgreich sind und die Geschädigten dann um hohe Summen betrogen werden. Neben den bei der Polizei bekannt gewordenen Fällen wird davon ausgegangen, dass es auch eine Dunkelziffer von Fällen gibt, die die Behörden nicht erreichen. So ein Fall könnte jetzt auch hier vorliegen, für den die Polizei jetzt mögliche Geschädigte sucht.

Am Samstag, den 05.04. gegen 20:40 h hatte eine bisher unbekannte männliche Person mit einem kleinen weißen Hund in Stade in der Teichstraße gegenüber der Einfahrt zum dortigen Polizeigelände an einem Bauzaun eine Tasche mit unbekanntem Inhalt abgestellt. Am Dienstag, den 08.04. gegen 20:00 h kam dann ein unbekannter Fahrer eines weißen Toyota und sah sich die Tasche an, ließ sie aber vor Ort stehen. Am Donnerstag den 10.04. tauchte dann gegen kurz nach 16:30 h ein ebenfalls unbekanntes Pärchen zu Fuß auf. Sie guckten in die Tasche und ließen sie aber ebenfalls stehen bis sie ungefähr eine Stunde später erneut zurückkamen und die Tasche mitnahmen.

Um den unklaren Fall aufklären zu können, suchen die Ermittler jetzt Zeugen, die wissen, was es mit der ominösen Tasche auf sich hat oder die sagen können, was sich darin befunden hat. Auch der Unbekannte, der die Tasche dort abgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Stader Wache unter 04141-102215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell