Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 15.11.2024 gegen 12:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Dr.-Kaufmann-Straße in Bad Dürkheim. Hierbei stieß ein vorbeifahrendes, schwarzes Cabrio gegen ein rangierenden VW Caddy. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Cabrio-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Kennzeichen soll es sich um ein Kennzeichen mit DÜW-Kennung gehandelt haben. Näheres ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Zeugen, welche im genannten Zeitraum ein entsprechendes Fahrzeug gesehen haben und Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

