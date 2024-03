Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Mutterstadt (ots)

Am späten Samstagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine stationäre Fahrzeugkontrolle in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt durch. Gegen 22:00 Uhr wurde eine 34-jährige Fahrzeugführerin kontrolliert. Bereits beim Herantreten an den PKW konnte durch die Polizeibeamten starker Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass die Frau unter Drogeneinfluss stand. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Auf Vorhalt räumte die Frau ein, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben. Die Frau erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines PKW im öffentlichen Straßenverkehr unter Betäubungsmitteleinfluss. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Polizei warnt: Trotz anstehender Teillegalisierung des Cannabisbesitzes bleibt die Teilnahme am Straßenverkehr unter akutem Drogeneinfluss auch zukünftig strafbar und kann zu fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen führen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell