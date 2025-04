Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 24-jähriger Drochtersener in Horneburg überfallen - drei Tatverdächtige ermittelt - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher in Sanitärfirma in Guderhandviertel

Stade (ots)

1. 24-jähriger Drochtersener in Horneburg überfallen - drei Tatverdächtige ermittelt - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, den 13.04. wurde gegen 09:30 h ein 24-jähriger Drochtersener in Horneburg überfallen und beraubt. Der junge Mann war zu der Zeit mit seinem Fahrrad auf dem langen Moorweg aus Horneburg kommend in Richtung Dollern unterwegs als ihm auffiel, dass sich hinter ihm ein Auto befindet. Aus dem Auto heraus wurde der Radfahrer dann mit einer Schusswaffe bedroht und zum Anhalten aufgefordert. Als der 24-Jährige dem nicht nachkam und stattdessen weiterfuhr, fuhr der PKW neben ihn und der Beifahrer trat mit dem rechten Fuß aus dem Fenster, so dass der Radfahrer zu Sturz kam. Er kam wieder auf die Beine und versuchte nun wieder zurück in Richtung Horneburg zurück zu fahren. Das Auto konnte ihn aber nach dem Wenden noch einholen und zwei der drei Insassen sprangen aus dem Fahrzeug und prügelten auf den 24-Jährigen ein. Sie nahmen ihm sein Fahrrad ab und luden es in den Kofferraum. Ebenso wurde ihm sein Schlüsselbund geraubt. Dem Opfer gelang es zu Fuß durch Horneburg Richtung Bahnhof zu flüchten wobei er von den Räubern weiter verfolgt wurde. Durch kleine Wege konnte er dann schließlich seinen Verfolgern entkommen und sich zu seiner Arbeitsstelle in der Langen Straße flüchten. Von dort wurde dann die Polizei alarmiert. Einer der mutmaßlichen Täter, ein 18-jähriger Horneburger, erschien dann gegen kurz nach 13:30 h auf der Dienststelle in Buxtehude, wurde anschließend vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen musste er am Montag wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Im Rahmen der Ermittlungen erhärteten sich die Verdachtsmomente gegen zwei weitere mutmaßliche Täter im Alter von 19 und 20 Jahren aus Horneburg und Nottensdorf. Gegen alle drei wird jetzt wegen schweren Raubes und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Hier hat das zuständige Fachkommissariat für Jugendsachen die Ermittlungen übernommen. Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Überfall oder die Flucht durch Horneburg beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Einbrecher in Sanitärfirma in Guderhandviertel

Unbekannte Täter haben sich in der vergangenen Nacht Zutritt zum Gelände einer Heizungs- und Sanitärfirma im Gewerbegebiet Dollerner Straße in Guderhandviertel verschafft. Dort drangen sie dann gewaltsam in die Lagerhallen ein und entwendeten Dachrinnen, Fallrohre, Kabel und Werkzeuge im Wert von mindestens 20.000 Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

