LWSPA M-V: LKW-Fahrer mit 2,2 Promille im Rostocker Überseehafen gestoppt.

Rostock (ots) - Am 18.11.2024 erfolgte eine umweltrechtliche Seeschiffskontrolle an Bord des MV MS "Rix Plato", IMO: 9139323, durch Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock. Die Überprüfung der an Bord verbauten Abwasserbehandlungsanlage ließ, aufgrund ihres optischen Zustands, den Rückschluss auf eine mangelnde Wartung zu. Bei den weiteren Ermittlungen ...

