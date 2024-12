Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Strafbefehl im Überseehafen Rostock vollstreckt

Rostock (ots)

Am Donnerstagmorgen kontrollierten Kollegen der Wasserschutzpolizei Rostock einen 58-jährigen LKW-Fahrer im Überseehafen Rostock, welcher sich auf dem Weg zur Fähre nach Dänemark befand. Der ukrainische Staatsangehörige war nach der Recherche in den polizeilichen Fahndungssystemen von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit einem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Der Strafbefehl sah eine Geldstrafe in Höhe von 850,84EUR vor. Nach seiner Festnahme konnte der Fahrer die Summe noch vor Ort begleichen und umging somit einer Ersatzfreiheitstrafe von 60 Tagen.

Im Auftrag Sven Hennig Polizeikommissar Streifenbootsführer (V) Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell