Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Sexuelle Belästigung im Hauptbahnhof Hannover; Schnelle Fahndung nach Täter verläuft erfolgreich

Hannover (ots)

Ein Mann (58) schlich sich gestern Nachmittag von hinten an eine 41-jährigen Frau heran und fasste ihr mutwillig ans Gesäß, als sie gerade dabei war, sich an einem Fahrkartenautomaten eine Fahrkarte zu kaufen. Direkt nach der Tat nahm er seine Beine in die Hand und flüchtete durch den Hauptbahnhof.

Die Frau und ein Zeuge (38), der die Tat beobachtete, sprachen eine Streife der Bundespolizeiinspektion Hannover an und schilderten den Vorfall. Daraufhin reagierten die Bundespolizisten schnell, die Videoüberwachung im Bereich des Fahrausweisautomaten wurde durch weitere Beamte umgehend ausgewertet und die Streife konnte den Täter bereits nach zehnminütiger Fahndung im Bahnhofsbereich stellen und festnehmen.

Auf der Wache wurde die Identität des 58-jährige Deutsch-Iraners festgestellt und die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein. Zudem bekam er von der DB-AG ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Hannover.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell