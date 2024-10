Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bewaffneter Mann mit Diebesgut im HBF Hannover kontrolliert

Hannover (ots)

Am gestrigen Nachmittag kontrollierten zwei Beamte der Bundespolizeiinspektion Hannover einen 19-jährigen Mann aus Algerien in der Haupthalle des Hauptbahnhofs Hannover. Der Mann war den beiden Bundespolizisten zuvor damit aufgefallen, wie er ziellos und augenscheinlich verwirrt im Hauptbahnhof verkehrte. Mit ihrer Einschätzung der Situation sollten sie recht behalten.

Bei der präventiven Kontrolle wies sich der Mann mit einem gültigen Aufenthaltsdokument aus. Eine Überprüfung seiner Personalie zeigte jedoch, dass er bereits früher wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war. Dies und sein spürbar nervöses Verhalten veranlasste die Beamten einer genaueren Betrachtung des Mannes und seiner mitgeführten Umhängetasche. Zur weiteren Durchsuchung wurde der Mann zu der Bundespolizeidienststelle am Ernst-August-Platz geführt. Die Beamten entdeckten in der Umhängetasche einen Nothammer, ein mitgeführtes Einhandmesser, ein iPhone und mehrere Beutel Marihuana. Auf Nachfrage war der 19-Jährige jedoch nicht in der Lage, das Smartphone zu entsperren. Für die Beamten erhärtete sich dadurch der Verdacht mehrerer Straftaten. Im Rahmen der anschließenden Überprüfungen konnte zusätzlich ermittelt werden, dass das iPhone nur wenige Wochen zuvor von der Bundespolizei in Berlin als gestohlen ausgeschrieben wurde. Die aufgefundenen Gegenstände wurden allesamt beschlagnahmt. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle rund 1 ½ Stunden später wieder verlassen.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Diebstahl des Smartphones, des Nothammers und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zusätzlich leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des verbotenen Führens eines Einhandmessers ein.

Seit September wurde die bereits bestehende Waffenverbotszone auf den Hauptbahnhof Hannover und drei weitere Stadtbahnstationen ausgeweitet. In dem Bereich der Waffenverbotszone ist es untersagt Messer, Pfefferspray, Schlagstöcke oder andere gefährliche Gegenstände zu führen. Im Hauptbahnhof Hannover gilt diese Regelung von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell