Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Nackter Mann im Hauptbahnhof Hannover: Körperverletzung durch Tritt

Hannover (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sorgte ein 25-jähriger Deutscher aus Baden-Württemberg auf besondere Art und Weise für Aufsehen, als er sich mit Ausnahme der Socken unbekleidet im Hauptbahnhof Hannover aufhielt. Beamte der Bundespolizeiinspektion Hannover hatten den Mann im Personentunnel angetroffen, nachdem sie über die Videokameras im Hauptbahnhof Zeuge einer körperlichen Auseinandersetzung wurden.

Der unbekleidete Mann betrat den Hauptbahnhof über den Ernst-August-Platz und traf auf eine Personengruppe an den Aufgängen zu den Bahnsteigen. Augenscheinlich fröhlich versuchte er eine junge Frau in den Arm zu nehmen, woraufhin diese umgehend vor dem entblößten Mann zurückwich. Ihr 23-jähriger Begleiter schritt dazwischen und griff den Mann mit einem Tritt an. Daraufhin trennten sich die Beteiligten voneinander und der nackte Mann ging weiter in Richtung des Nordausgangs. Mehrere Bundespolizisten fahndeten umgehend nach den Beteiligten und trafen die Personen nur kurze Zeit später noch im Hauptbahnhof an. Der 25-Jährige machte auf die Beamten einen stark alkoholisierten und hilflosen Eindruck. Mittels einer Rettungsdecke gelang es den Beamten, den Mann notdürftig zu bekleiden. Ein hinzugezogener Rettungswagen versorgte ihn zunächst vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Gegen den 23-jährigen Begleiter der Frau wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Nach Vorhalt der Tat durfte er seinen Weg fortsetzen. Der 25-Jährige wiederum erhielt eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen. Warum der Mann bis auf die Socken entkleidet durch den Hauptbahnhof Hannover schritt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

