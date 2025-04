Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 28-jähriger Mann begeht mehrere Körperverletzungen in Stade - Täter vorläufig festgenommen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stade (ots)

Gegen kurz nach 11:00 h am heutigen späten Vormittag wurde in Stade in der Straße "Am Bahndamm" eine 71-jährige Staderin von einem zunächst unbekannten Täter angegriffen und mit der Faust von hinten auf den Kopf geschlagen. Der Täter flüchtete nach der Tat in Richtung Bahnhof.

Die 71-Jährige musste vom Rettungsdienst ambulant versorgt werden. Kurz danach, gegen 11:15 h wurde der Polizei ein zweiter Fall aus dem Bereich am Bahnhof gemeldet, wo ebenfalls ein Unbekannter einen 34-jährigen Stader von hinten angegriffen und ihm auf den Kopf geschlagen hatte. Das Opfer fiel zu Boden und erlitt eine Kopfplatzwunde. Der 34-Jährige musste vom Rettungsdienst behandelt und ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden.

Der Täter flüchtete zunächst in Richtung Bürgerpark, bevor die eingesetzten Polizeibeamten am Tatort eintrafen.

Er konnte von den Geschädigten gut beschrieben werden und es wurde eine sofortige Fahndung nach ihm eingeleitet.

Kurze Zeit später zwischen 11:25 und 11:30 h trat der Unbekannte in der Altländer Straße wieder auf und schlug hier zwei bisher noch unbekannten Opfern mit einem Beutel mit hartem Inhalt auf den Kopf.

Im Rahmen der Fahndung konnte der, der Polizei bereits aus einem anderen Fall bekannte 28-Jährige, an seiner Wohnung in der Straße "Am Bullenhof" von den eingesetzten Beamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Er wurde in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert und muss sich hier nun erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen.

Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung in mindestens vier Fällen ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen und die beiden Geschädigten aus der Altländer Straße sowie mögliche weitere Betroffene, die ebenfalls von ihm angegriffen wurden, sich aber noch nicht an die Polizei gewandt haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell