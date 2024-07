Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: 34-jähriger Bersenbrücker auf Irrwegen - Polizei leitet drei Strafverfahren ein

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in Bramsche zu einem kuriosen Vorfall. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr begab sich ein 34-jähriger Mann in einen fremden Garten, zog sich die dort aufgefundene Badekleidung an und stieg in den Pool. Im Anschluss beschädigte er Kinderspielzeug, welches sich ebenfalls in dem Garten befand. Anschließend verließ er den Garten. Seine persönlichen Gegenstände ließ er zurück. Der Hauseigentümer rief wegen der aufgefundenen Gegenstände in seinem Garten wenig später die Polizei. Diese trafen im Nahbereich auf einen Bersenbrücker, welcher eine rote Bodehose sowie Badeschuhe trug. Der Mann machte auf die Polizisten einen verwirrten Eindruck. Weiterhin erlangten die Beamten Hinweise hinsichtlich einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Die Polizei leitete drei Strafverfahren ein. Die Badekleidung wurde sichergestellt.

