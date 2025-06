POL-MA: Mannheim: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagabend versuchten ein 50-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau in Weinheim einen Verkaufsautomaten aufzubrechen. Eine Zeugin beobachtete das Duo kurz vor Mitternacht, als es sich mit Werkzeug an dem Automaten, der auf einem Tankstellengelände in der Bergstraße ...

