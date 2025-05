Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Hinterreifen

Niederbreitbach (ots)

Im Zeitraum vom 11.05.2025, 17:00 Uhr bis Montag, den 12.05.2025, 11:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz vor einem Campinglplatz in Niederbreitbach, in der Straße "Im Freizeitpark", zu einem Diebstahl an einem PKW. Unbekannte Täter montierten das linke hintere Rad an einem geparkten Fahrzeug ab und entwendeten dieses. Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könnten, sich unter der Telefonnummer 02634/952 0 zu melden.

