Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Helmenzen (ots)

Am Sonntag, 11.05.2025, gegen 04.45 Uhr, ereignete sich in Helmenzen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer die Straße Rehhardt. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw kollidierte er mit diesem Fahrzeug. Hierbei entstand an beiden Pkw Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 53-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell