Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchtes Tötungsdelikt mit Messer

Meschede (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in der städtischen Unterkunft an der Waldstraße in Meschede zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 36-jähriger türkischer Staatsangehörige stach einem 67-jährigen mit einem Küchenmesser in den Bauch. Der 67-jährige Geschädigte, ein mazedonischer Staatsangehöriger, war in der Unterkunft als Hausmeister tätig. Er wurde notoperiert und befindet sich weiterhin in Lebensgefahr. Der Beschuldigte konnte noch vor Ort festgenommen werden und wird heute dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand bestehen keine Hinweise auf eine fremdenfeindliche oder politisch motivierte Tat. Die Ermittlungen zu dem Hintergrund der Tat dauern an.

