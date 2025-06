POL-HSK: Autofahrer schwer verletzt mit Rettungshubschrauber weggeflogen

Arnsberg (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 11.06. auf den 12.06.2025, in ein Hotel in der Straße Alter Markt einzubrechen. Die Täter schoben die Jalousien an einem Fenster hoch und versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Das Fenster hielt jedoch stand, sodass der Einbruch erfolglos blieb. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Arnsberg unter 02932-90200 in ...

mehr