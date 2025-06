Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Musik, Sicherheit & Engagement: Landespolizeiorchester spielt am 21. Juni in Arnsberg - Tag der Verkehrssicherheit startet ab 15 Uhr

Arnsberg, Hochsauerlandkreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Am Samstag, 21. Juni, heißt es in Arnsberg: zuhören, mitmachen, unterstützen! Denn der Tag hält gleich zwei Highlights bereit: Ab 15 Uhr lädt die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis zum bundesweiten Tag der Verkehrssicherheit vor das Sauerland-Theater ein - mit spannenden Aktionen zum Anfassen und Ausprobieren. Und am Abend wird's musikalisch: Ab 18.30 Uhr bringt das renommierte Landespolizeiorchester NRW mit 45 Profimusikerinnen und -musikern den großen Saal zum Klingen.

Gemeinsam mit der Stadt Arnsberg veranstaltet die Polizei im Hochsauerlandkreis ein Benefizkonzert, das unter dem Motto "Musik trifft Engagement" steht. Chefdirigent Thomas Boger führt das Publikum mit Humor und Leidenschaft durch ein Programm voller Highlights aus 50 Jahren Filmgeschichte - von Klassikern bis zu modernen Soundtracks. Einlass ist ab 16.30 Uhr.

Spendenziel mit Herz

Der gesamte Erlös des Abends fließt an die Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern, die unter anderem den Bau eines zweiten stationären Hospizes in Arnsberg plant. "Wer die wertvolle Arbeit von Hospizeinrichtungen kennt, weiß, dass bei unserem Spendenziel jeder Cent an der richtigen Stelle sitzt", betont Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner.

Polizeiarbeit zum Anfassen

Vor Konzertbeginn dreht sich beim Tag der Verkehrssicherheit alles um Aufklärung und Prävention. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm - von der Kreisverkehrswacht über das Unfallpräventionsprojekt "Crash Kurs NRW" bis hin zum Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team). Auch ein verunfalltes Motorrad kann begutachtet, ein Simulator ausprobiert und eine Airbagweste getestet werden. Wer schon immer ein Foto auf einem Polizeimotorrad machen wollte, bekommt an diesem Tag eine gute Gelegenheit. Für die Verpflegung zwischendurch sorgt ein Foodtruck mit leckeren Angeboten.

"Uns ist es wichtig, den Besucherinnen und Besuchern die Themen unseres Arbeitsalltags näherzubringen und sie vor allem für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren", erklärt Polizeirat Victor Ocansey, Leiter der Direktion Verkehr. "Daher haben wir viele verschiedene Angebote zum Anschauen und Ausprobieren organisiert."

Auch Polizeidirektor Thomas Vogt, Abteilungsleiter der Polizei im Hochsauerlandkreis, hebt die Bedeutung des Tages hervor: "Das Thema Verkehrssicherheit bildet eine von drei Säulen unserer Polizeiarbeit, daher liegt es uns ganz besonders am Herzen."

Tickets & Infos

Der Vorverkauf für das Konzert läuft - Karten gibt es für 15 Euro bei www.reservix.de sowie an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen. Wer sich spontan entscheidet, kann auch an der Abendkasse im Sauerland-Theater Tickets bekommen.

Weitere Infos zum Landespolizeiorchester:

https://polizei.nrw/landespolizeiorchester

Kontakt Stadt Arnsberg: Ramona Eifert, Pressestelle Stadt Arnsberg, r.eifert@arnsberg.de Kontakt Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis: Pressestelle, pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell