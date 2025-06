Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei fasst Tatverdächtige nach Serie von Autoaufbrüchen auf frischer Tat, aufmerksame Zeugin gibt den entscheidenden Hinweis

Brilon (ots)

Vorläufig festgenommen hat die Polizei zwei vermeintliche Autoaufbrecher in der Nacht zu Mittwoch. Die beiden Männer stehen im Verdacht, mehrere Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen und daraus Werkzeuge entwendet zu haben. Ein 31-jähriger Rumäne und ein 20-Jähriger aus Essen, beide mit rumänischer Staatsangehörigkeit, sind ins Polizeigewahrsam gebracht worden. Bei ihnen sind Beweismittel aufgefunden und sichergestellt worden. Eine aufmerksame Zeugin hat die Tatverdächtigen beobachtet, als sie sich gegen 2 Uhr an einem Handwerkerfahrzeug an der "Marktstraße" zu schaffen machten. Sie hat umgehend die Polizei informiert. Die Zeugenaussage hat zur Festnahme durch die Polizei geführt. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Bislang geht die Polizei davon aus, dass auch an der "Wittekindstraße" und an der "Bahnhofstraße" Werkzeuge aus Autos entwendet worden sind. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sind die Tatverdächtigen entlassen worden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern jedoch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell