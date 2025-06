POL-HSK: Kabel von Baustellen entwendet

Arnsberg (ots) - Am Dienstag, den 24. Juni 2025 klären zwei speziell geschulte Kriminalbeamtinnen der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis über die Gefahren in der digitalen Welt auf. Alle Interessierte sind herzlich eingeladen, sich ab 19 Uhr in der Agnes-Wenke-Schule, Graf-Galen-Straße 6, 59755 Arnsberg, mit folgenden Fragen zu beschäftigen: - Was macht mein ...

mehr