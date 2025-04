Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad in Hiltrup - 12-Jähriger leicht verletzt - Autofahrerin gesucht

Münster (ots)

Am Dienstagabend (22.04., 19:00 Uhr) ist es an der Kanalpromenade in Hiltrup, in Höhe des Föhrenweges, zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer unbekannten Pkw-Fahrerin gekommen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen und der Pkw-Fahrerin.

Nach Angaben des 12-Jährigen war er mit einem Freund auf der Kanalpromenade aus Richtung der Prinzbrücke unterwegs. Auf Höhe des Föhrenweges kam ihnen ein Auto entgegen, welches mittig auf der Fahrbahn fuhr. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 12-jährige Münsteraner nach rechts aus und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Sein Begleiter stürzte mit seinem Fahrrad auf den 12-Jährigen.

Die Autofahrerin soll dem 12-Jährigen und seinem Begleiter geholfen haben, die Fahrräder wieder aufzustellen. Aufgrund des Schocks konnte der 12-Jährige nicht sagen, dass er sich verletzt habe. Die Fahrerin sei daraufhin von der Unfallstelle weggefahren.

Die Polizei bittet, dass sich die Fahrerin und weitere Zeugen unter der Rufnummer 0251 2750 melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell