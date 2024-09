Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pferdeanhänger und Radlader gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Friedrichsruhe / Crivitz (ots)

Nach dem Diebstahl eines Pferdeanhängers und eines Radladers in Friedrichsruhe bittet die Kriminalpolizei um Hinweise zu dieser Tat. Der Vorfall ereignete sich auf einem Pferdehof, vermutlich in der Nacht von Montag zu Dienstag. Bei dem entwendeten Radlader handelt es sich um ein schwarzes Modell mit einem Überrollkäfig. Der Verlust der Fahrzeuge wurde am 03.09.2024 bemerkt, woraufhin es zur Anzeige bei der Polizei kam. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/43270) bittet um Hinweise zur Tat oder zum Verbleib Fahrzeuge.

