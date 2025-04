Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berichtigung zu: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gera (ots)

Großbocka: Am Donnerstag, den 03.04.2025, gegen 13:28 Uhr ereignete sich an der Kreuzung zur L3002 bei Großbocka ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Informationen befuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Lkw die Ortsverbindungsstraße aus Richtung Münchenbernsdorf und wollte nach links auf die L3002 in Richtung Gera abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen aus Richtung Großebersdorf kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 44-jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Das Fahrzeug des Geschädigten war nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (SR)

