Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kreis Schleswig-Flensburg und Nordfriesland: Warnung vor Anrufen falscher Bankmitarbeiter

Schleswig-Flensburg/Nordfriesland (ots)

Seit Donnerstag den 27.03.2025 kommt es in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland gehäuft zu betrügerischen Anrufen durch angebliche Bankmitarbeiter. Hierbei wird den Geschädigten bei Anruf die vermeintlich echte Nummer der Bank auf das Display gespielt, sodass der Anruf authentisch wirkt. Den Geschädigten wird erzählt, dass unrechtmäßige Abbuchungen im Konto vorgemerkt seien. Ein angeblicher IT-Sicherheitsmitarbeiter möchte das Geld auf dem Konto der Betroffenen schützen. Um diese Abbuchungen zu verhindern und das Geld zu sichern, müsse das Geld transferiert werden. Die Geschädigten werden gebeten, Gelder auf ein anderes, vorgegebenes Bankkonto zu überweisen. Hierbei handelt es sich um Betrug. Die Geschädigten wurden am Telefon zeitlich unter Druck gesetzt und es wurde vorgegeben, dass die Überweisung umgehend stattfinden müsse, um das Geld zu schützen. Vielfach finden solche Anrufe auch an den Wochenenden außerhalb der Geschäftszeiten statt. Die Täter hatten bereits in mehreren Fällen Erfolg und erbeuteten jeweils vier- bis fünfstellige Beträge von den Geschädigten.

Wir geben erneut Hinweise zum Umgang mit derartigen Anrufen:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach auf. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Nennen Sie am Telefon niemals eine TAN oder weitere Kontodaten. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel selbst Ihre Bank an. - Gehen Sie auf solche Anrufe, vor allem außerhalb der üblichen Geschäftszeiten und an den Wochenenden, nicht ein. - Bringen Sie diese Anrufe zur Anzeige bei der Polizei.

