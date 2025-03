Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Achtung: Trickdiebe an der Haustür, Tipps Ihrer Polizei

Husum (ots)

Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am Montagnachmittag (24.03.25), ein Senior aus der Vogststraße in Husum. Gegen 14.35 Uhr klingelte es an der Wohnungstür des Rentners, woraufhin dieser sich zur Eingangstür des Mehrfamilienhauses begab. Vor der Tür standen zwei unbekannte Männer von denen einer angab, dass er einen Zettel und einen Stift zum Aufschreiben einer Nachricht für eine angebliche Wohnungsuche benötigen würde. Der Senior begab sich mit dem Mann in seine Wohung und wurde dort von diesem in ein Gespräch verwickelt. Während der eine den hilfsbereiten Mann über einen längeren Zeitraum geschickt ablenkte, verschaffte sich der Komplize unbemerkt ebenfalls Zutritt zur Wohnung und durchsuchte die anderen Räume nach Wertsachen. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Beide ca. 40-50 Jahre, ca. 180 cm, kräftige Statur, dunkles kurzes Haar und Bart, dunkel gekleidet. Der eine Täter sprach deutsch mit Akzent.

Es stellte sich heraus, dass es kurz zuvor im Jebensweg zu einer weiteren Versuchstat kam, dort war eine Seniorin jedoch misstrauisch und ließ die unbekannten Männer vor ihrer Tür stehen.

Zeugen, die am gestrigen Nachmittag im Bereich der zwei o.g. Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise auf die beiden Trickdiebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 04841-8300.

Tipps Ihrer Polizei:

Generell gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

-Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette!

-Lassen Sie sich bei unangekündigten (Handwerker)-Besuchen Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den jeweiligen Unternehmen, bevor Sie jemanden in Ihre Wohnung lassen. Jeder seriöse Handwerker oder Ableser hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste.

-Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach.

-Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbar, Angehörige etc.) anwesend sind!

-Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen Unterlagen oder Wertgegenstände; verwahren Sie diese idealerweise sicher in einem Safe oder Bankschließfach!

-Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie um Hilfe.

-Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

