POL-FL: Flensburg - Raub im Stadtpark, Polizei sucht Frau, deren Einkaufstüte geraubt wurde sowie weitere Zeugen

Flensburg (ots)

Am frühen Montagabend (24.03.25), gegen 17.35 Uhr, wurde einer ca. 40-50-jährigen Frau im Stadtpark Flensburg von zwei Jugendlichen auf Fahrrädern eine Einkauftstüte entrissen. Zuvor hatte einer der beiden Jugendlichen die Frau in ein Gespräch verwickelt. Im nächsten Moment kam ein weiterer Jugendlicher hinzu und entriss der Geschädigten gewaltsam die Tasche. Die beiden Täter flüchteten auf Fahrräderin in Richung Mühlenstraße/Marienallee. Die Frau sei nach Aussagen von Zeugen noch hinter den Tätern hinterhergelaufen.

Beschreibung der zwei jugendlichen Täter:

Täter 1:

-männlich -ca. 15-16 Jahre alt -schwarzer Rucksack -Fahrrad

Täter 2:

-männlich -mittellanges braunes Haar, Mittelscheitel -Lederjacke -blau-grüne Baggy-Jeans -schwarze Turnschuhe -Fahrrad

Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen dieser Raubtat übernommen und bittet weitere Zeugen und vor allem die Geschädigte der Raubtat um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840 oder per email an K7.Flensburg.bki@polizei.landsh.de.

