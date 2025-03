Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Täterfestnahme nach Drogenhandel

Flensburg (ots)

Am Freitagabend (21.03.2025) gegen 19:00 Uhr beobachteten Beamte des 1. Polizeireviers Flensburg im Rahmen einer Streifenfahrt einen Drogenhandel zwischen zwei männlichen Personen im Bereich des I.-C.-Möller-Platzes. Als die Beamten sich den Personen näherten, flüchtete eine der Personen zu Fuß. Er konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß gestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 31-jährigen Flensburgers fanden die Beamten Cannabis und mehrere Konsumeinheiten Kokain. Die am Feststellort verbliebene 34-jährige Person konnte ohne Widerstand festgenommen werden, versuchte jedoch erfolglos mehrere Konsumeinheiten Kokain, sowie Cannabis und ein Einhandmesser zu verstecken. Anschließend ordnete die Staatsanwaltschaft Flensburg die Durchsuchung beider Wohnobjekte der Beschuldigten an. Dies führte bei dem 34-jährigen Beschuldigten zum Auffinden größerer Mengen Bargeld. Da dieser in der Vergangenheit bereits wegen Verstößen gegen das BtMG polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde die Vorführung vor dem Amtsgericht Flensburg für Samstag den 22.03.2025 angeordnet. Das Amtsgericht Flensburg nahm den Haftgrund der Wiederholungsgefahr an und erließ Haftbefehl. Im Anschluss wurde die Person der JVA Neumünster zugeführt. Die Beschuldigten müssen sich u.a. wegen des Handeltreibens mit nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln, sowie Verstößen nach dem Konsumcannabisgesetz verantworten. Im gesamten Einsatz konnten 159 Verkaufseinheiten Kokain (je 0,5 Gramm), Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich, sowie ein Einhandmesser und mehrere Gramm Cannabis aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell