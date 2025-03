Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Korrektur: Zeugenaufruf nach Brandstiftung an Pkw

Flensburg (ots)

In der um 10:39 Uhr veröffentlichten Mitteilung wurde eine falsche Telefonnummer übermittelt. Dies bitten wir zu entschuldigen. Die korrekte Nummer für Zeugenmitteilungen lautet: 0461/4844110.

In der Nacht vom 23.03.2025 auf den 24.03.2025 kam es im Wasserlooser Weg in Flensburg zu einem Brand eines Pkw. Gegen 04:20 Uhr wurde das Feuer an einem Mercedes gemeldet. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Zwei weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ist eine vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache nicht auszuschließen. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Flensburg, Kommissariat 2 geführt. Die Polizei sucht daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen teilen Sie bitte unter der 0461/4844110 mit oder per Email an k2.Flensburg.bki@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell