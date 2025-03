Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg - Kriminalitätsjahresbericht 2024

Polizeidirektion FLensburg (ots)

Die Polizeidirektion Flensburg veröffentlicht ihren Kriminalitätsjahresbericht für das Jahr 2024. Dieser gibt einen Einblick über die Entwicklung der polizeilich registrierten Straftaten in den Kreisen Nordfriesland, Schleswig-Flensburg sowie der Stadt Flensburg.

Wie bereits in den Jahren 2021 und 2022 muss auch in dem Jahresbericht 2024 auf ein Betrugsverfahren hingewiesen werden, welches die Statistik stark tangiert. Dieses Betrugsverfahren im Kreis Nordfriesland erstreckte sich vom Tatzeitraum über die Jahre 2022, 2023 und 2024 und wird für das Jahr 2024 mit insgesamt 18595 registrierten Straftaten statistisch erfasst. Dieses Betrugsverfahren verzerrt die Statistik für das Jahr 2024 in zweierlei Hinsicht. Zum einen steigt die Zahl der registrierten Straftaten deutlich an und zum anderen steigt auch die Zahl der aufgeklärten Fälle auf einen ungewöhnlich hohen Wert, da sämtliche Betrugsverfahren aufgeklärt werden konnten. Werden die drei genannten Betrugsverfahren aus der Statistik der Polizeidirektion Flensburg herausgerechnet, ergibt sich ein gleichbleibendes Bild im Hinblick auf die Fallzahlen in den letzten zehn Jahren. Die Aufklärungsquote der letzten zehn Jahre bewegt sich ohne die drei Betrugsverfahren ebenfalls auf einem ähnlichen Niveau, wobei im Jahr 2024 mit 64,3% der höchste Wert insgesamt erreicht werden konnte. Damit konnte sogar das bis dahin beste Ergebnis der Aufklärungsquote vom vorherigen Jahr gesteigert werden.

Einer Erläuterung bedarf der Rückgang der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im Zusammenhang mit Cannabis für das Jahr 2024. Hier trat am 01.04.2024 das Konsumcannabisgesetz in Kraft, in dem der kontrollierte Umgang mit Konsumcannabis unter gesetzliche Vorschriften gestellt wurde. Aufgrund des neuen Gesetzes gingen die Verstöße im Zusammenhang mit Cannabis von 844 Verstößen im Jahr 2023 auf 225 Verstößen im Jahr 2024 zurück.

Der vorliegende Kriminalitätsjahresbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Kriminalität in den letzten zehn Jahren in den drei Zuständigkeitsbereichen der Direktion und betrachtet unterschiedliche Delikte. Der vollständige Bericht steht als Download zur Verfügung: https://t1p.de/iu161 .

Der Leiter der Bezirkskriminalinspektion Flensburg, Kriminaldirektor Denis Butgereit, wird telefonisch am Montagvormittag (24.03.25) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr für Medienanfragen in Bezug auf die Veröffentlichung des Kriminalitätsjahresberichtes zur Verfügung stehen. Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 0461-4843000.

