POL-HRO: Ladendiebe nach Zeugenhinweis gestellt

Bützow (ots) - Am gestrigen Nachmittag erhielten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Bützow gegen 15:30 Uhr einen Hinweis über eine mögliche Trunkenheitsfahrt. Zeugen meldeten einen in Schlangenlinien fahrenden Opel, der sich auf der L11 von Tarnow in Fahrtrichtung Bützow befand. Zuvor soll das Fahrzeug bereits mehrfach von der Fahrbahn abgekommen und in die ...

mehr