POL-HRO: Autofahrer unter Drogeneinfluss leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle

Rostock (ots) - Am Abend des 17.09.2024 kam es in Schönberg in der Feldstraße zu einem Brand mit hohem Sachschaden. In der dort befindlichen Reithalle entwickelte sich aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer, welches in der Folge auf das gesamte Gebäude und das darin gelagerte Stroh und Gerät übergriff. Die dort ebenfalls untergebrachten Pferde konnten gerettet werden. Der Schaden wird auf 500.000 EUR geschätzt. ...

mehr