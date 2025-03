Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Handewitt - Verkehrsunfall zwischen PKW und Kind

Handewitt (ots)

Am Dienstagvormittag (25.03.2025) gegen 08:40 Uhr kam es in Handewitt im Alten Kirchenweg in der "Drop-Off" Zone vor der Siegfried-Lenz-Schule zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem zweieinhalbjährigen Jungen. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine Mutter mit ihrem Sohn die Straße aus Richtung der Schule, als ein Pkw (VW Golf) rückwärts ausparkte. Die 36-jährige Fahrerin des Pkw übersah hierbei das kleine Kind, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die umgehend alarmierten Rettungskräfte versorgten das Kind und verbrachten es gemeinsam mit der Mutter in die Notaufnahme der Diako Flensburg. Das Krankenhaus teilte mit, dass das Kind, abgesehen von Schürfwunden, glücklicherweise unverletzt geblieben ist.

