Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Zeugenaufruf nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung

Husum (ots)

Am Donnerstag den 27.03.2025 um ca. 17:30 Uhr kam es in Husum zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung. Ein weißer Pkw der Marke Nissan ist zuvor aus Richtung Friedrichstadt in Richtung Husum gefahren und soll hierbei teils in Schlangenlinien geführt worden sein. Zudem soll es zu mehreren riskanten Überholmanövern durch den weißen Nissan gekommen sein. Diese Überholvorgänge hätten sich auf der Fahrtstrecke zwischen Friedrichstadt und Husum ereignet und teilweise an unübersichtlichen Stellen und in Kurvenbereichen stattgefunden. Auch in Husum soll es zu einem Überholvorgang gekommen sein. Der Verkehrsermittlungsdienst aus Husum sucht daher Zeugen, die ggf. durch den Nissan gefährdet wurden oder Beobachtungen gemacht haben, die für die weiteren Ermittlungen hilfreich sind. Zeugen werden gebeten sich unter der 04841-830311 zu melden oder eine E-Mail an VU-SB.Husum.PR@polizei.landsh.de zu schreiben.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell