Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Eine Person bei Schlägerei schwer verletzt, Zeugenhinweise erbeten

Schmallenberg (ots)

Durch Schläge und Tritte schwer verletzt worden ist ein 24-jähriger Schmallenberger Sonntagabend in "Latrop". Mit einem Rettungswagen ist er in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Aktuellen Erkenntnissen nach war an der körperlichen Auseinandersetzung ein 25-jähriger Schmallenberger beteiligt. Zwei weitere Tatverdächtige sind derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 entgegen.

