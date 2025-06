Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raub in Hüsten, Unbekannte erbeuten Geldbörse

Arnsberg (ots)

In der Unterführung zwischen der "Bahnhofstraße" und der "Kleinbahnstraße" haben die Täter in der Nacht zu Sonntag zugeschlagen. Gegen 3:55 Uhr haben sie nach aktuellen Erkenntnissen einem 28-jährigern Arnsberger unter Schlägen seine Geldbörse entwendet. Die Täter sind zu Fuß geflüchtet. Die Polizei hat mögliche Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an, die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 - 90200 entgegen.

