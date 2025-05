POL-PPWP: Fahrzeugbrand verursacht Gebäudeschaden

Kaiserslautern (ots) - Während die Bewohner schliefen, ist ein Einbrecher in der Nacht zu Freitag in ein Wohnhaus in der Leibnizstraße eingedrungen. Noch während sich der Täter in den Räumen aufhielt, wurde eine Bewohnerin gegen 2.30 Uhr wach. Der ungebetene Besucher ergriff daraufhin die Flucht. Wie sich später herausstellte, war der Unbekannte offenbar durch ein Fenster im Kellerbereich in das Haus eingedrungen. ...

